Turistas llegan a playa de Veracruz pese a día nublado y fresco

Apenas disminuyó la intensidad del viento del Norte este domingo y decenas de turistas acudieron a la Playa Villa del Mar, pese a que estaba nublado y el ambiente fresco en el puerto de Veracruz.

Ni la lluvia ligera registrada durante la mañana ahuyentó a turistas, que apenas dejó de sentirse las intensas rachas del Norte que afectó a la zona conurbada por el paso del frente frío número 33, llegaron en traje de baño, hieleras y hasta música para disfrutar de todo el día en la playa.

Eso sí, el agua estaba fría, señalaron algunos visitantes que prefirieron quedarse en las mesas consumiendo alimentos o bebidas, mientras observaban el mar y a su familia dándose un chapuzón.

Turistas, principalmente provenientes de la Ciudad de México, que venían en búsqueda del sol y la playa, no les quedó de otra que disfrutar hasta hoy del mar, ya que durante el viernes y sábado las playas estuvieron cerradas.

Cabe señalar que este domingo aún seguía la bandera roja en las playas, sin embargo, hoy se permitió el ingreso y los guardavidas en todo momento llamaban la atención de quienes se alejaban de la orilla o estaban en zona no permitida.

De los intensos rayos del sol, de plano, se hicieron a la idea que no tendrían suerte, incluso bromeaban que en la Ciudad de México hizo más calor este fin de semana.

Tal es el caso de la señora Mercedes Díaz, quien llegó el sábado con su familia de la Ciudad de México, en búsqueda de calor, dijo riendo al recordar que ayer no pudieron disfrutar de la ciudad debido al viento.

"Del sol pero no, me encontré frialdad igual; mejor allá estaba el calor que aquí. De hecho antes de venirnos nos tocó oleada de calor el viernes y dije bueno, va a estar bueno acá en Veracruz pero no, para nada".

Aún así hoy acudieron a la playa ya que el objetivo del viaje era que sus hijos disfrutaran del mar, comentó.

Berenice Gómez también llegó de la Ciudad de México en compañía de su familia, quienes aprovecharon que disminuyó la intensidad del viento para disfrutar de la playa.

"Esta más pasable que ayer o días pasados", expresó.

Con el arribo de bañistas a Villa del Mar, también se reactivó el comercio ambulante, raspados y mangos con chile, era lo más buscado. Las palapas también tuvieron actividad con la renta de mesas, algunas condicionadas su uso con un consumo.

Quienes no volvieron a sus actividades fueron los prestadores de servicio de recorridos en lancha, debido a que Capitanía de Puerto aún no permite la navegación menor.