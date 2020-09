Tres grandes pendientes en segundo año de gobierno de AMLO

Salud pública, economía e inseguridad son 3 grandes pendientes en el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, rezago que capitalizarán los aspirantes a candidatos en comicios del año 2021, aseveró Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado.

Dijo que según recientes estudios de casas encuestadoras, la preocupación para el 70 a 80 por ciento de los mexicanos es que un familiar enferme y no puedan pagar un hospital privado, ante el hecho de que la mayoría de las muertes por coronavirus se ha dado en nosocomios del sector público.

Señaló los 3 ejes centrales en los que descansa la preocupación ciudadana y gubernamental:

1- Salud pública. No hay las medicinas suficientes, hay déficit de médicos en hospitales y no se cuenta con el número de hospitales suficientes.

2- Economía. Cayó la recaudación del IVA, reconocida por le Secretaría de Hacienda; hay pérdida de empleo, reconocida por el propio INEGI y por el secretario de Hacienda, quien dijo el fin de semana que es la peor crisis en los últimos 100 años.

3- Seguridad. Fue uno de los principales compromisos de campaña del actual presidente, quien dijo que habría una estrategia diferente, pero ha sido la misma de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: mayor participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad.

GOBIERNOS LOCALES

El presidente de Comunidades Seguras dejó en claro que para el logro de esos propósitos se requiere la coparticipación de autoridades locales en estados y municipios, esfuerzo que en su opinión, no se ha visto.

"¿Es mala la estrategia? No, es lo que tenemos, no hay otra cosa. Desafortunadamente los municipios y los estados no han trabajado en los temas de construir policías confiables.

"Aunque se mantiene la popularidad porque la gente cree en la buena voluntad del presidente, en los estudios que se han hecho, cuando se pregunta al ciudadano ´¿ha mejorado tu economía? ¿te sientes más seguro? ¿tienes una mejor calidad de vida?´, la realidad es que no", recalcó Zúñiga Mezano.

Admitió que la pandemia del coronavirus y su secuela de muertes, recesión económica, cierre de empresas, desempleo y desánimo colectivo es una situación mundial, no exclusiva de México, pero las familias esperan resultados, no explicaciones de lo que sufren cada día.

Recordó que cuando Vicente Fox Quesada sacó al PRI del Palacio Nacional en la elección del año 2000, hubo mucha expectativa de un cambio que no ocurrió. Cada 6 años ha sucedido lo mismo y ahora se requiere demostrar con hechos que sí hay un cambio.

"Necesitamos una clase política diferente. Este gobierno su clave central es el combate a la corrupción, y dentro del gobierno vemos escándalos de corrupción que si están por comprobarse o no, como el de Eréndira, la secretaria de la Función Pública; el de Manuel Bartlett; y el del director de Protección Civil", señaló.

OPORTUNISMO

Jeremías Zúñiga consideró más lamentable que ante ese panorama, aspirantes a cargos de elección popular y oportunistas de ocasión se preparan ya para lucrar políticamente con los problemas de los mexicanos y con esas banderas buscar una candidatura a cargo de elección popular.

"Hoy el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y los demás partidos que están surgiendo aunque todavía no tienen registro, sus actores políticos ya hacen los señalamientos clásicos, quieren capitalizar lo mal que está la situación en materia de salud, economía, seguridad, se aprovechan: si le va mal al presidente, le apuestan a que le vaya bien a sus partidos y a sus intereses en el próximo proceso electoral, aunque sufra el pueblo de México.

"Yo creo que está a tiempo este gobierno para hacer una gran alianza con la sociedad, con los empresarios, como lo ha estado manifestando ahora en esos videos y a lo mejor en ese sentido pueda empezar a haber una recuperación de la inversión y que se fortalezcan los resultados", remarcó Zúñiga Mezano.