'Treintones' acuden a vacunarse sin complicaciones en Veracruz

Los "chavorrucos" se distinguieron por su ropa cómoda para soportar las altas temperaturas, aunque hubo algunos que desafiaron el calor portando botas, pañuelos en la cabeza, barbas largas y playeras negras.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Arranca vacunación de 30 a 39 años en Coatzacoalcos

A diferencia del primer sector inmunizado que llegó a su módulo utilizando bastón, del brazo de un familiar, o en silla de ruedas, los de 30 a 39 años arribaron enérgicos.

PUBLICIDAD

Muchos solicitaron permiso en el trabajo para poder acudir a inmunizarse pues es mejor prevenir.

PUBLICIDAD

Oscar Chávez señaló que acudió a vacunarse primero por salud y luego para poder viajar e ingresar a lugares donde solicitan el comprobante de la inmunización o el resultado de una prueba negativa de COVID 19.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

"Primero por salud pero pea poder entrar a cualquier lado nos lo están pidiendo, entonces para no complicarnos en el trabajo decidimos ponernos la vacuna".

La señora Marisela señaló que acudió a vacunarse por si llega a enfermarse soportar la enfermedad.

"Me vacuno por el requisito y para prevenir también. Sé que si nos da pero no da igual".

Carlos Sosa Carrillo señaló que tanto él como su esposa tuvieron el virus, pero decidió vacunarse por si llega a reinfectarse.

"A mí me dio Covid, no fue fuerte, fue leve pero a lo mejor para la otra no la voy a contar. Solo me dolían los ojos y la garganta. No tuve temperatura ni nada".

La fila se movió de forma ágil permitiendo que los jóvenes adultos no tuvieran que esperar tiempos prolongados haciendo fila.