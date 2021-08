Habitantes del Fraccionamiento Vivah , mejor conocido como colonia "La Esperanza" de la Reserva 3 cerraron parte de la Avenida Salvador Díaz Mirón a la altura de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad debido a que denunciaron, tienen 7 días sin el servicio de electricidad y no tienen solución de parte de las autoridades.

Comentó que decidieron cerrar el paso ya que no obtuvieron un papel oficial en el que se les asegurara el cambio del transformador para antes de la noche.

"Hablamos con ellos ahorita antes de cerrar el paso pero nos dijeron que supuestamente en la noche irían a tomar la capacidad que jala el transformador, pero si esperamos la noche se va a ir la luz otra vez, entonces como no nos lo quieren afirmar por escrito pues no hay trato y nos pusimos aquí", afirmó.

Noticia Relacionada Veracruz, deshonroso tercer lugar nacional en casos de feminicidio

Comentaron que no se habían manifestado ya que habían optado por hablar por teléfono pero solo recibieron largas y ante eso decidieron tomar otras alternativas.

Aseguraron que es injusto tener sufriendo sin el servicio a decenas de familias y a enfermos.

"Aproximadamente son de 30 a 35 familias las que estamos resultando afectadas, ahorita la verdad ya no soportamos una noche más sin luz porque ya aguantamos todas las inclemencias del tiempo, no es justo que estemos así, hay dos señores enfermos que necesitan aunque sea un ventilador para estar tranquilos postrados en sus camas y no lo hay, cómo es posible que estemos así", finalizó.