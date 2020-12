Transportistas piden frenar entrada de Uber a Veracruz

Transportistas veracruzanos decidieron unir fuerzas y pidieron apoyo a legisladores federales para frenar en forma definitiva la irrupción de competencias desleales mediante aplicaciones de internet y cualquier modalidad que constituya una competencia equitativa.

En reunión con diputados federales morenistas se pronunciaron por un rotundo no a empresas virtuales como UBER y a cualquier argucia legaloide.

El presidente nacional del Transporte Multimodal, Carlos Sosa Madrazo, pidió a los diputados federales Julio Carranza Areas y Ricardo Exsome Zapata apoyo, orientación y su gestión para que en forma definitiva se impida el acceso de cualquier aplicación y no haya rendijas que se puedan operar a conveniencia.

Destacó que en municipios del estado de Quintana Roo los verdaderos trabajadores del volante tomaron unidades, al igual que en Yucatán, por mencionar sólo dos entidades federativas.

El diputado federal Julio Carranza resaltó que debe haber orden y reglas claras, sin ambigüedades, para que toda modalidad del transporte público opere en apego a la ley y no se intente imponer a la conveniencia de intereses externos y ajenos a los de los veracruzanos, quienes sí dejan aquí sus ganancias.

Resaltó que la empresa UBER no deja aquí parte de sus ganancias porque no es veracruzana y sus intereses no están aquí.

A su vez el diputado federal Ricardo Exsome Zapata anunció que se buscará una reunión con el gobierno del estado y en particular con el ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, así como con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para organizar mesas de trabajo en las que se definan acciones contundentes para establecer reglas muy precisas sobre el transporte público, sin rendijas por las que se cuelen intromisiones que afectan en particular al gremio taxista, para que haya un verdadero orden y no más arbitrariedad.

Todos coincidieron en que la pandemia del coronavirus acentuó la gravedad de esa situación, y no hay nada en contra de la libre competencia.