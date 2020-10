Transporte urbano, foco de coronavirus en Veracruz y Boca del Río

La zona conurbada Veracruz-Boca del Río se encuentra en semáforo naranja de acuerdo con el panorama epidemiológico de las autoridades de salud, lo que indica riesgo de contagio alto.

Sin embargo, en el servicio urbano de la región las medidas de Sana Distancia y protocolos de salud como el uso del cubrebocas se han relajado tanto entre choferes como en usuarios.

"A veces sí me toca que el chofer lleve cubrebocas, pero en ninguno de los camiones a los que me he subido veo que lo exijan a los pasajeros, van bien llenos, no les importa", comenta Jesús, quien no cuenta con vehículo particular para transportarse y debe ir y regresar todos los días a su trabajo en camión.

En un recorrido realizado por este medio de comunicación en dos rutas de la ciudad, ambas en la avenida Cuauhtémoc en el municipio de Veracruz, se pudo constatar que ninguno de los dos conductores usaba cubrebocas.

En ninguno de los dos camiones, uno de la ruta Norte-Sur y otro de la ruta Matamoros, se respetó la Sana Distancia.

En ambas unidades, pasajeros subieron sin mascarilla y sin que el conductor solicitara que se la colocaran para disminuir el riesgo.

De la misma forma, tampoco se visualizó la limpieza constante de asientos, uso de alcohol gel o la toma de temperatura en la entrada del vehículo.

Una de las unidades, además de no incorporar el protocolo de la Sana Distancia, tampoco aplicó un protocolo de ventilación, puesto que todas sus ventanas permanecieron cerradas pese a las altas temperaturas de la ciudad.

Además de los asientos con cupo total, la unidad trasladó pasajeros en el pasillo y continuó levantando pasaje pese a las indicaciones que han realizado las autoridades de Transporte Público estatal.

En la jornada previa de desinfección a dos mil 370 unidades del transporte, el delegado de Transporte Público en la región 8 de Veracruz, Javier Azcoitia Blásquez, especificó que es obligatorio que los conductores del servicio de transporte público y los pasajeros hagan uso del cubrebocas dentro de la unidad.

En caso de que los conductores no acaten esta medida se hacen acreedores a un apercibimiento.