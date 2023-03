Trabajan en mapa de sequías para prevenir falta de agua en México

La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS) ya se encuentra analizando y laborando en el mapa de sequías para este año 2023, con el objetivo de prevenir y evitar que el suministro sea afectado, dijo Patricia Hernández Martínez, directora general.

"Ya estamos trabajando en el mapa de sequías, lo que nos ayuda a gestionar a través de los organismos operadores la correcta operación y gestión del recurso para evitar que en la temporada de estiaje, que ya está por iniciar, no haga falta del vital líquido para todas y todos los ciudadanos del país".

Alertó que aunque los estados del sur son los que cuentan con mayor disponibilidad de agua, el problema de sequía si se presenta, por lo que se debe invitar y fomentar a los ciudadanos el cuidado del agua. "En todo el país hablando en general tenemos el problema.

Al menos en los estado del sur que tienen mayor disponibilidad, sin embargo esto es un llamado a toda la ciudadanía para que colabore en el cuidado del agua, ess es la manera en la que podemos ayudar a los organismos."

Patricia Hernández dijo que en muchas ocasiones se culpa a los organismos de la falta de agua, sin embargo dijo que los ciudadanos no la cuidan y no pagan por el agua pese a que no se han registrado incrementos en las tarifas.

"Muchas veces decimos, los organismos son los culpables de no tener agua, pero también como ciudadanos qué están haciendo. Necesitamos ayudar a los organismos, en primera con el pago del agua, no ha habido aumento en la tarifa del agua y aún con eso hay un 40 por ciento de morosidad a nivel nacional", detalló.

Finalmente la directora general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, Patricia Hernández Martínez reiteró la invitación y el llamado a la ciudadanía para cuidar el agua como se debe y aún más en esta temporada de estiaje que está iniciando.