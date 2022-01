Trabajadores y alumnos exigen en Veracruz Puerto liberación de la UDLAP

Enfatizó, que el objetivo de manifestarse en Veracruz es porque un gran porcentaje del alumnado son jarochos, además de que buscan visibilizar el problema en otros estados.

"Hay 10,000 alumnos parados de los cuales aproximadamente el 30% son veracruzanos, además de los graduados que aún no tienen sus papeles, 2,000 trabajadores que estamos en problemas al no saber si vamos a tener trabajo y el comercio de los alrededores que está muriendo. Acabamos de realizar un concierto en la Catedral de Puebla, sin embargo no es suficiente pues al ver el alumnado las condiciones en las que se encuentra la institución, están desertando".

Nuevamente, hicieron un llamado al gobierno de Puebla y a la Fiscalía General, para que resuelvan el problema que, aseguró, están deformando, pues dicen, hay guerra mediática y publicidad en contra de la universidad.

"El origen del problema supuestamente es un desfalco, sin embargo es un dinero privado de parte de la Fundación Jenkins, nosotros estábamos trabajando sin problemas pero la Policía Auxiliar tratado por la junta de las Instituciones Privadas llegó a decir que ellos eran un nuevo patronato. Todo esto está a cargo de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla y Jenkins, ellos llegaron a hacer otro patronato por parte de la Fundación de la Universidad de las Américas, llegaron con armas largas, despojaron a maestros, alumnos y demás trabajadores, pusieron un nuevo rector, por lo que ahora tenemos a nuestra rectora interina Cecilia Anaya y un rector espurio que se llama Armando Ríos Piter".

Aunque un juez ya ordenó la liberación del campus, afirmó que no han cumplido, situación que los ha llevado a hacer exhortos y diferentes mandatos, sin embargo las autoridades hacen caso omiso, diciendo muchas mentiras y negándoles el acceso al campus por lo que temen ahoguen la universidad y recortes de personal.