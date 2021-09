Aunado a ello detectaron supuestas irregularidades, pues los recibos no llegaban a las viviendas en la zona rural o los repartidores cobraban a los usuarios para entregárselos.

"Tenemos muchos comentarios desde Piedras Negras, Alvarado, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas, Cardel, Veracruz rural y zonas alejadas a las que no se les entregaban los recibos, dicen que no llegaban y se los dejaban en alguna tienda o casa. Él repartidor cobraba un servicio que no estaba dando. A parte la gente que entregaba cobraba entre 5, 10 o 20 pesos y debía ser gratuito".

Noticia Relacionada Sin luz, 60 por ciento de comunidades en Papantla

Acusó que algunos trabajadores de la CFE Veracruz tratan de obligarlos a que los incluyan en el reparto de los recibos, sin embargo, la compañía no se encuentra obligada a hacerlos partícipes de esa actividad.

"No están obligados a desplazar la mano de obra. Con CFE ha sido una buena relación ya que trabajamos en conjunto pero hay algunos trabajadores que buscan presionarnos".

Carlos Aquino explicó que Servicios y Tecnología del Golfo participó en un concurso nacional abierto, donde presentaron la experiencia como empresa, cumplieron legalmente con los requisitos y ganaron por ofrecer el mejor precio.

"Venimos a ayudar a la CFE . Queremos hacer nuestro trabajo y ojalá que podamos mejorar el servicio para brindar un servicio de calidad a CFE".

El contrato que obtuvo la empresa señalada tiene vigencia del 9 de agosto al 31 de diciembre del año en curso.