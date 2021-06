Torre pediátrica, casi en ruinas

Esto sucede luego de que en redes sociales padres y madres de pacientes de dicho hospital difundieran fotografías en las que se aprecia el evidente deterioro del inmueble.

A decir de los usuarios, en la Torre Pediátrica no solo hay carencia de medicamentos y quimioterapias, sino que tampoco existe seguridad en sus instalaciones y además se suma a la lista de hospitales en Veracruz a los que tampoco les funciona el aire acondicionado.

Tal situación pondría en riesgo la certificación del Hospital Infantil, pues se sabe que en las próximas semanas la Secretaría de Salud Federal supervisará varios hospitales del estado, incluido el pediátrico de puerto de Veracruz, con la finalidad de avalar sus procedimientos médicos, el abastecimiento de fármacos y conocer las condiciones de infraestructura para, con ello, volver a certificarlos.

Buena atención, malas condiciones

A pesar de las carencias del Hospital Infantil porteño, los padres y madres de los menores ahí ingresados aseguran que reciben un buen trato por parte del personal médico y de enfermería.

"¿De qué sirve que haya buenos pediatras, enfermeras y atención?, ¿de qué sirve? si no pueden trabajar al cien porque no hay insumos, no hay medicamentos y tienen que andarlos consiguiendo", comentó Yunuet Yasmin Segovia García quien es madre de Iker, un pequeño que en 2018 ingresó a este hospital y que fue diagnosticado con Linfoma de Hodking.

"El hospital está en condiciones muy deterioradas, en pediatría los plafones están todos llenos de moho y se cayeron los plafones del quinto piso (...) los elevadores se compone uno y se descompone otro, (...) en el quirófano hacen las operaciones de niños y de adultos de ´20 de Noviembre´; es un quirófano compartido", lamentó.

Rescate o saqueo

Fue apenas en 2018, cuando el entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, con bombo y platillo, re-inauguró Hospital Infantil de Veracruz, resaltando una inversión de más de 400 millones de pesos en el proyecto.

Yunes Linares, que encabezó el corte del listón de la llamada Torre Pediátrica, destacó en su discurso que el dinero que se destinó para la rehabilitación de dicho hospital provenía de "quienes saquearon a Veracruz", haciendo referencia a la administración de su antecesor Javier Duarte de Ochoa. Recalcó además que el rescate de la torre había sido terminado tan solo en 15 meses, es decir tres meses menos de lo que había estimado.

Entre los trabajos de rehabilitación señaló la reconstrucción de las fachadas y estructuras que en 2017 fueron destruidas por las rachas de un frente frío, lo que evidenciaba un material de construcción de mala calidad.

Cabe recordar que la Torre Pediátrica de Veracruz, comenzó a ser construida por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán con una ministración de ese gobierno de 75 millones de pesos para dejar la obra en ruta y que el gobierno de Duarte la concluyera con un costo global de 190 millones de pesos, los cuales ya estaban presupuestados por la Federación.

Sin embargo, ya en la administración duartista la inversión era de 340 millones de pesos aproximadamente y el hospital continuaba en ´obra negra´ con una serie de irregularidades con la empresa constructora.