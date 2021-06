Toman precauciones ante próximas crecidas de ríos

"Ya nos ha pasado y es por la ignorancia de algunos que luego no creemos que el río vaya a desbordar y terminamos quedándonos atrapados, como si nos fuera a pedir permiso. Yo porque ya estoy grande y no puedo ir a monitorear, pero si los vecinos van ellos me avisan. Lo que hago pues ver las noticias y lo principal guardar los documentos de uno, también me puedo dar cuenta porque sube el agua del pozo", comentó Josefina López Deloy, comunidad vecina.

Algunos explicaron que desde la inundación del 2010 han tomado más en serio las crecientes e incluso dicen que debido a que algunos quedaron "traumados" prefieren salirse de sus casas en cuanto inicia la temporada fuerte de lluvias.

"Esa vez nadie creía que nos iba a pasar eso y terminó tapando muchísimas casas, desde ahí entendimos que es bueno estar prevenidos, no es ser ridículos como dicen otros vecinos. Hay muchos que apenas empieza a llover se van con sus familiares a otras partes, dejan todo levantado y pues aquí uno le echa un ojo" detalló Avelina Montero, vecina del río Cotaxtla.

Puntualizaron que ante estas situaciones la unión es muy importante, por lo que se turnan por día para monitorear los niveles del río e informar a los habitantes, también dijeron no está de más tener una lámpara de pilas, los documentos más importantes a la mano y aunque sea una mochila con un cambio de ropa por integrante.

