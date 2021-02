Debido a la Pandemia covid 19, muchas personas han vuelto la crisis en oportunidad. Tal es el caso de Guillermo Santos y Ana López quienes han emprendido un proyecto ecofriendly en pro del medio ambiente.

Además cuentan de distribuir y producir productos relacionados a la herbolaria con fórmulas creadas por ellos mismos para distintos propósitos como dormir mejor, auxiliares para el metabolismo y demás suplementos.

Guillermo Raciel Santos Aragón llevaba alrededor de 2 años trabajando en el ramo de la construcción, a finales de junio pasado el vínculo con la empresa concluyó gracias a la pandemia, ante esto y la mayoría de las puertas cerradas, el joven de 29 años decide invertir su liquidación y emprender junto con su pareja.

“Vimos un área de oportunidad en un giro que poco se le presta atención, hoy ofrecemos productos, para ello tenemos ya nuestros proveedores a nivel nacional, somos también distribuidores recientemente de marca, todo enfocado a lo ecológico, lo reutilizable, residuos, todo enfocado a lo ecológico como popotes, vasos utilizables, productos de origen natural, tizanas, tés, cápsulas, cubiertos de madera o fibra de trigo”. Cuenta Raciel.

Verde esperanza

“Tiendita Verde” como es el nombre del negocio, sólo aparece en expos de plazas comerciales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Pero no sólo vende de manera presencial, sino que han hecho herramientas suyas las redes sociales para sus fines, “Antes de que reabrieran las plazas, vendíamos en línea, no hubo muchas expos por lo de la pandemia y no teníamos muchas, también cuando el proyecto era más pequeño, participábamos en bazares en la ciudad de Orizaba”.

La temporada decembrina fue un “oasis” económico en lo que va de la pandemia, cuenta Santos Aragón, y a pesar de que han sido pocas expos y éstas son dos veces al mes y hoy 1 al mes, la venta presencial es la que mejor números verdes ha dejado.

El negocio de Memo y Ana Belén se pueden encontrar en: www.facebook.com/TienditaVeerdee así como en Www.instagram.com/tiendita_verde.ver