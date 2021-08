No politizar ni partidizar la salud pública; y no obligar al retorno a clases pero sí permitirlo en las escuelas que están preparadas para reabrir con todas las medidas sanitarias, demandó Jeremías Zúñiga Mezano , presidente de Comunidades Seguras en el estado de Veracruz.

Si una escuela carece de agua potable, jabón, gel antibacterial, espacio suficiente para sana distancia entre alumnos, cubrebocas y todo lo que abone a la salud y la prevención, no debe reabrirse a las clases porque los educandos estarían en grave peligro de contagio, a lo que se suma el hecho de que no se ha vacunado a los niños.

Pero en donde sí se han tomado todas esas medidas no hay razón para postergar la apertura de las aulas, en el entendido de que no será obligatorio y los padres de familia decidirán si sus hijos acuden o no a clases presenciales, subrayó.

POLITIQUERÍA

El presidente de Comunidades Seguras repudió el oportunismo de algunos sectores que manipulan el tema para llevar agua a su molino, cuando lo que menos les interesa es la educación y la salud.

"El tema de la percepción, como el presidente lo ha manejado, es ´todos a clases´, y eso ha generado una reacción social. Y hay que decirlo, también los actores políticos están utilizando hoy la pandemia para de alguna manera generar simpatías: donde detectan que un grupo de la población no quiere que regresen a clases, ahí están impulsando ese tema mediático. Y es como la seguridad.

"No se debe hacer política electoral con el tema de la pandemia, porque lo que se pone en riesgo es la población, y el gobierno federal debe comunicar como sí lo han hecho la secretaria de Educación Pública y el secretario de Educación de Veracruz, que la medida será opcional: cada padre de familia va a poder decidir si manda a su hijo a clases o no. Y se tiene que tomar en cuenta a cada uno de los planteles", aseveró Zúñiga Mezano.

Dejó en claro que quienes deben opinar sobre la conveniencia reabrir escuelas y volver a la normalidad son los científicos, quienes tienen conocimiento de epidemiología y específicamente sobre Covid-19, pero no los políticos ni los partidos políticos, porque ellos desconocen el tema, lo cual consideró repudiable.

"Así como hacen política electoral con el tema de la seguridad, hoy los partidos políticos, los actores políticos, están opinando de la pandemia como una cuestión política, pero deberíamos dar oportunidad de que sean los expertos, para que no se haga política de partidos con el tema de la salud, porque cada quién por querer ganar simpatías le dice a la población lo que quiere oír", puntualizó Zúñiga.