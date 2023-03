¿Te identificas como persona no binaria? Acércate al INE

El Instituto Nacional Electoral tiene las puertas abiertas para recibir y atender a las personas que se identifican como no binarias, que son más de medio millón en el país, para que en su credencial de elector, en el espacio de SEXO en vez de poner la M (de mujer) o la H (de hombre) simplemente se escriba la letra X.

Además, el INE hará esa modificación si así lo solicita cada persona, independientemente de que las oficinas del Registro Civil en los gobiernos estatales, explicó Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral, ubicada en el municipio de Veracruz.

¿Qué se necesita?

Para ello no se necesita realizar ningún trámite específico en las oficinas del Registro Civil y bastará con el hecho de que el solicitante acuda a la junta distrital del INE que le corresponda y solicite esa modificación.

Mencionó que se estima que en el país hay cerca de 600 mil personas que declaran ser no binarias, agénero, de género fluido o de otras identidades, que no son cisgénero ni transgénero.

Hernández Rojas explicó que si la persona tiene actualizados otros documentos, como el acta de nacimiento, CURP, carta de naturalización y otros, entonces sí se actualizarán los otros ´datos de control e información´.

El funcionario invitó a las personas residentes en el estado de Veracruz que se identifican como no binarios a ejercer su derecho a la identidad y su decisión soberana para que acudan al módulo que le corresponde del INE y actualicen su credencial de elector, como ya se explicó anteriormente.

"Con estas acciones se reivindica la democracia inclusiva. En toda la serie de consideraciones que conlleva dicha reivindicación, no he advertido ningún argumento jurídico del daño que se le está haciendo a la certeza, a un documento que, reitero, tiene la función precisamente de identidad, no sólo de instrumento para habilitar, poder votar en las elecciones o incluso ser votado en nuestro país", remarcó Hernández Rojas.