Taxistas veracruzanos corren altos riesgos ante pandemia de Covid-19

Los trabajadores del volante aún son un sector en alto riesgo en la contingencia del coronavirus, y repudian que a estas alturas de la pandemia todavía se cuestione la existencia del virus, expresó Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz.

Resaltó que a diferencia de los empleados de los distintos niveles de gobierno, los choferes no pueden quedarse en casa porque no están en una nómina ni tienen garantizado un salario cada quincena: si salen a la calle y trabajan, comen ellos y sus familias; si no, no.

Por eso deploró el que gente irresponsable no se quede en casa ni respete la sana distancia y peor aún, acuda a fiestas multitudinarias, con la actitud de decir que es un invento del gobierno.

Consideró absurdo decir que el gobierno de México inventó un personaje peliculesco llamado coronavirus, y suponer que países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Italia, España, Brasil, Australia y otros van a secundario y a inventar estadísticas mortales.

QUE NO LOS ATIENDAN

El presidente de la Coalición de Taxistas opinó que si alguien asume esa actitud le den una sopa de su propio chocolate cuando se contagie y requiera atención médica y hospitalización.

"Con cuánta gente se topa uno, que dice que el coronavirus no es cierto. Ése es el verdadero virus y trae un contagio peor: la ignorancia.

"Entonces, si una parte de los ciudadanos no cree, que firmen un papel donde diga que cuando se enfermen no la lleven a ocupar una cama de hospital y se la den a otra persona. Debemos seguir preocupados, porque estamos llegando en Veracruz a la parte más preocupante", recalcó Ortiz Martínez.

Dijo que los taxistas sí tienen que seguir en la lucha, pero se cuidan en lo posible para volver cada noche con salud a su casa, con su familia, pero viven en alto riesgo mientras personas inconscientes ponen en duda la magnitud del problema que ya ha contagiado a más de 6 millones de personas en el mundo.