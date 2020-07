Taxistas requieren opciones para sobrevivir crisis provocada por COVID: Mario Ortiz

A los trabajadores del volante les urge que los gobiernos federal y estatal los apoyen con algún programa emergente porque casi no hay pasaje, tienen problemas para entregar cuentas y no tienen el consuelo de buscar otra forma de vida en estos tiempos difíciles, y entre los permisionarios la situación no es mejor, alertó Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz.

Dijo que en otras circunstancias serían capaces de dedicarse a vender tortas, tamales y otros productos con buena probabilidad de consumo en la vía pública, pero no hay mucho dinero en las calles y por eso se sienten con el agua al cuello.

Por lo poco que ha escuchado entre camioneros, el panorama para ellos es incierto porque además de no haber estudiantes ni muchos adultos mayores en tránsito, ahora tienen la restricción de no llenar sus unidades, como si en estos tiempos sobrara el pasaje.

Reconoció que en meses pasados varios choferes recibieron un apoyo económico del gobierno estatal, pero no se ha vuelto a saber de otra entrega.

Emigrar tampoco es una opción porque en todas partes es la misma situación y no hallarían alternativas para ganarse la vida.

Ortiz Martínez advirtió que de seguir la parálisis económica debido al Covid, no se sabe cuáles consecuencias tendrá, porque hay mucha crispación entre la sociedad.

Dijo que los trabajadores del volante están conscientes de que el estado de Veracruz se encuentra en semáforo epidemiológico rojo, pero las familias necesitan sobrevivir, y los padres de familia tienen que obtener de algún lado los recursos para sostener a sus dependientes económicos.

Claman por opciones para generar ingresos, respetando las reglas sanitarias para no disparar las cifras.