Estimó que desde su incursión a la zona conurbada Veracruz- Boca Del Río redujeron entre 30 y 40 por ciento las utilidades de quienes cuentan con una concesión.

Llamó a los usuarios a no utilizar los servicios por aplicación pues en ocasiones podrían ser inseguros

"Le hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar usar este servicio, si ellos van en un vehículo y tienen un accidente, el seguro no se hace responsables porque ellos tienen un seguro particular, no cuentan con seguro de pasajero".

En los últimos días fueron detenidos 7 vehículos particulares que prestaban servicio de transporte público y confió que los aseguramientos sean mayores, pues los transportistas de aplicación se volvieron cuidadosos para no ser sorprendidos trabajando de esta forma.

"Son muy cuidadosos porque una vez que detectamos los carros, marcamos pero ya no nos reciben o nos envían taxis, hemos tenido compañeros que han montado operativos para localizar a los vehículos particulares, entre ellos se están cuidando, incluso los compañeros taxistas que están en la aplicación les avisan de que los estamos buscando para reportarlos".

Recordó en que en el Estado de Veracruz está prohibido prestar el servicio de transporte público con vehículos particulares.

Por lo que llamó las autoridades a mantener los operativos de supervisión y detener a aquellos que no cuenten con concesiones y estén trabajando por medio de aplicaciones.