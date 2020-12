Taxistas optan por diferentes oficios tras baja en servicios

La pandemia del coronavirus ha causado deserción entre los trabajadores del volante y muchos incursionaron o volvieron a trabajar de albañiles y otros oficios, informó Víctor Mendoza Segovia, representante del Servicio de Taxis de la Central de Autobuses de Veracruz (Sertacaver).

Explicó que la empresa Autobuses de Oriente (ADO) redujo la frecuencia de corridas porque hay menos viajeros y eso afectó por rebote a los taxistas, quienes también tuvieron que reducir su presencia y buscar otras formas de sobrevivir con sus familias.

"La pandemia nos ha afectado en 90 por ciento porque los carros de ADO salen desde México y Puebla, y al no llegar aquí, no tenemos trabajo. Además no hay clases, todo es virtual, y si no hay clases no tenemos trabajo.

"De nosotros más o menos como 50 por ciento se ha alejado, sólo la mitad está operando y poco a poco van llegando, pero se van porque no hay trabajo, hacen 2 a 3 corridas al día", señaló Mendoza Segovia.

Ante esa contracción en el transporte público en la modalidad de taxi, muchos trabajadores del volante tuvieron que cambiar de giro para poder ganar dinero y sostener a sus familias.

"Varios se han dedicado a lo que se dedicaban antes: muchos a la albañilería, otros a pintores, otros de laminadores, en eso están trabajando ahora mientras pasa la pandemia. Cuándo va a terminar? No sabemos", dijo.

El representante de taxis de Sertacaver afirmó que en este momento ese sector del transporte público sobrevive a duras penas porque los posibles usuarios no tienen recursos y recurren al regateo en la tarifa.