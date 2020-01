Taxistas exigen la salida de unidades que laboran mediante apps

Taxistas de la ciudad de Veracruz se manifestaron por calles del centro para exigir la salida de los vehículos que prestan el servicio a través de aplicaciones.

El presidente del Bloque Veracruzano de Taxistas, Raúl Mendoza Aldusin, afirmó que han identificado al menos 500 unidades que trabajan sin concesión constituyendo una competencia desleal.

Señalaron directamente a la aplicación Indriver de ser la que opera en la conurbación sin pagar por una licencia de transporte o seguros para viajero.

"Son como 500 carros que hemos visto y los que se dan cuenta son los compañeros que prestan el servicio de noche porque llegan al bar o restaurante y ven que suben a estas personas. En el día es muy difícil detectarlo pero sí lo hemos detectado. Prestan un servicio desleal porque no pagan concesión, no pagan seguro como nosotros, no tienen que hacer cursos ni tienen seguro de viajero. Además nosotros pagamos una licencia más cara".

Esta mañana partieron del tranvía del recuerdo y circularon por la calle Independencia para pedir a la Dirección de Transporte del Estado que aplique el reglamento, que incluso contempla prisión de 3 a 9 años para quien brinde servicios de transporte público sin concesión.

"No estamos en contra de los compañeros taxistas que prestan el servicio pero hay compañías particulares que están prestando el servicio y la ley del estado marca en el Artículo 72 Bis que un carro particular puede tener sanciones de 3 a 9 años de cárcel y una multa de 400 a 600 salarios".

Recordó que en los municipios de Veracruz y Boca del Río circulan más de 10 mil unidades por lo que no permitirán que ingresen autos adicionales y además sin concesiones.