En el corto plazo no se contempla incrementar la tarifa del taxi porque no están dadas las condiciones, pero en un tiempo prudente sí se verá esa situación, expresó Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz.

No es que no se necesite subirla, sino que la economía del usuario todavía no está en su mejor momento, pero más adelante se tendrá que abordar el tema, aclaró.