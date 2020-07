Taxistas ante crisis se apoyan vendiendo comida o cubrebocas lamentó secretario CROM

El coronavirus no le da tregua a los trabajadores del volante y algunos se ayudan vendiendo comida o tortas e incluso cubrebocas, para sobrevivir, pero muchos que enfermaron perdieron la batalla y fallecieron, lamentó Santiago Argüello Cruz, secretario de Transporte de la Federación Veracruz CROM.

Hay poco circulante y ya no es fácil que las personas paguen una corrida de taxi.

El problema es mayor para quien sólo es chofer, pues primero debe sacar el monto de la cuenta que entrega al dueño de la unidad, y después ganar algunos pesos para llevar a su casa.

Varios han hallado una forma de completar el gasto mediante la venta de comestibles, no a bordo del taxi, sino en su casa, porque el dinero no alcanza.

"Hay compañeros que ahorita están vendiendo comida o tortas o tacos, y ahí están apoyando a la economía de la casa; otros andan vendiendo cubrebocas; y otros han tenido que parar para no seguirse endeudando", señaló Argüello Cruz.

FATALIDAD

El secretario de Transporte de la Federación Veracruz CROM lamentó que varios trabajadores del volante hayan enfermado de coronavirus y que aun cuando varios sobrevivieron, otros no tuvieron la misma suerte y dejaron familias enlutadas.

"No puedes evitar al coronavirus por más que uses cubrebocas y trates de ser cuidadoso, porque al taxi sube todo tipo de personas, muchas sin cubrebocas y no sabes si van contagiadas o son asintomáticas pero sí lo transmiten, y varios compañeros han fallecido; algunos lo superan rápido, pero sí ha habido decesos", explicó Argüello.

Exhortó a la ciudadanía a ser responsable, cuidarse y no circular por las calles como si nada, pues su descuido puede costarles la vida y arrastrar a vidas inocentes.

Dijo que los trabajadores del volante siguen en su lucha diaria por sobrevivir al Covid y a la crisis económica colateral que ha dejado en todo el mundo.