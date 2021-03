Taxistas analizan movilización por entrada de apps de transporte

Trabajadores del volante demandaron al gobierno estatal poner freno a las aplicaciones por internet, pues dijeron que están aquí aunque se diga lo contrario, y por ello piensan en una movilización.

El presidente de la Hermandad de Taxistas de Veracruz, Matías Ramón González, acusó que muchos ruleteros lo mencionan como un secreto a voces.

"Ya no es rentable el servicio de taxi, por tantas aplicaciones que se están dando aquí en Veracruz; todos los taxistas estamos en desacuerdo ya y queremos que ahora sí el gobernador sostenga su palabra de que no iban a entrar. Los mismos usuarios nos han dicho que sí está Uber ya en Veracruz, aparte de In Drivers y otras aplicaciones que hay, pero sí, nos dicen que ya están aquí", indicó Ramón González.

Resaltó que esa situación ha mermado la economía de al menos el 80 por ciento de los taxistas, y sólo en la conurbación Veracruz-Boca del Río hay un promedio de 15 mil.

Sin dar detalles, anunció una movilización para expresar el hartazgo ante esa situación.

"Vamos a hacer una manifestación en este mes, estamos platicando con varias asociaciones para realizar la manifestación", dijo.

Ramón González recalcó que de por sí hay poca demanda y esa situación se ha agravado en la pandemia del coronavirus.

Dijo entender que cada persona tiene el derecho a decidir cómo y con quién viaja, pero dejó en claro que los taxistas sólo tienen la posibilidad de trabajar como hasta ahora.

Descartó la posibilidad de enfrentar a las aplicaciones con sus mismas herramientas, es decir que ellos tengan las suyas y descartó que piensen en aliarse con la competencia.