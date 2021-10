tatuajes:_una_arriesgada_moda

José Arturo Díaz Arrieta, médico estético y la tatuadora Briggitte Wendolyne Cortez Vega, explicaron los riesgos que puede ocasionar un tatuaje.

Peligros al tatuarse

"En realidad si hay varios riesgos al realizarse un tatuaje, entre los más habituales está una reacción alérgica, ya que hay diferentes tintas, pero principalmente las de color rojo, verde, amarillo y azul son las que registran más alergias en la piel que pueden ser desde un salpullido leve con comezón en la zona", alertó José Arturo Díaz.

"Otros riesgos que se pueden enfrentar pueden tener relación con los materiales, porque hay quienes son muy inconscientes y no les importa dañar la salud utilizando materiales que ya han sido ocupados con otras personas, ignorando la posibilidad de las infecciones. Nosotros como tatuadores tenemos que utilizar guantes, saber desecharlos, cubrir la mesa de trabajo y los materiales que se ocupan, retirar los plásticos cuando se termina con cada persona, para evitar la contaminación cruzada", indicó Wendolyne Cortez.

Hacer un grabado es algo delicado que requiere de mucha responsabilidad, por lo que los expertos reprueban totalmente a quienes, aún con tantas opciones de tintas, siguen poniendo en riesgo a las personas con tinta china.

"Como profesional, molesta que haya personas que por ahorrarse un poco, no inviertan en material bueno. Sé que antes casi no había alcance en cuanto a material, y muchos utilizaban máquinas hechizas e incluso hasta tinta china que compraban en las papelerías, sabemos que eso no es apto para la piel, probablemente no te pase nada, pero con los años se empieza a poner de tonalidades verdosas o azules", dijo Cortez Vega.

Briggitte Vega, reafirmó que como tatuadores deben estar constantemente tomando cursos o seminarios para seguir informándose sobre nuevas técnicas y riesgos, ya que dice, "son cosas delicadas, y la personas que te buscan, vienen porque depositaron su confianza en ti y merecen el mejor trabajo".

Permisos

Por el cuidado y responsabilidad que implican, es indispensable que se busque un lugar que tenga las certificaciones apropiadas.

"Poner un estudio no es cualquier cosa, requiere de varios pasos, por ejemplo como base nos piden que tomemos cursos de primeros auxilios para cualquier situación, también de asepsia y antisepsia para saber cuáles son los riesgos que llevamos tanto los tatuadores como los clientes y por supuesto, necesitamos un tarjetón que nos avale como tatuador, ante la COFEPRIS", comentó Briggitte Vega, Tatuadora.

"No todas las infecciones son evidentes en el momento, porque puede ser que me contagie de una hepatitis C o del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y no se van a detectar enseguida, por lo que es recomendable elegir el lugar con mucha responsabilidad".

"Los tatuajes solo se deben realizar en personas mayores de edad y me ha tocado que van los padres con los hijos a borrarles tatuajes que se hicieron a escondidas, y eso también habla del tatuador", agregó Arturo Arrieta.

Áreas riesgosas

El médico estético, considera que se debe ser muy consciente ya que es una zona muy riesgosa, "últimamente se han visto mucho los tatuajes en la cara, y para empezar es una zona muy dolorosas, la cara está muy vascularizada, hay nervios, arterias, etc. Un tatuador inexperto puede llegar a provocar una parálisis".

"También se han estado tatuando la conjuntiva del ojo, y eso puede ocasionar ceguera. El globo ocular no tiene la misma consistencia que la piel, entonces la tinta no permanece en el mismo lugar, sino que penetra, y al entrar al globo ocular puede lastimar el nervio, causando daños irreversibles" alertó Díaz Arrieta.

Otra moda que ha surgido es tatuarse una pierna o un brazo completo, lo cual afectaría en prácticas tan simples como poner un suero, pues afirmó que se corre el riesgo de no distinguir las venas.

Puntualizó que como generalmente las personas se hacen los tatuajes a edades tempranas, no consideran que algún día lleguen a requerir una resonancia magnética y los tatuajes pueden ocasionar que la imagen de este tipo de estudio pueda dar ciertas opacidades.

subrayó que aún la gran mayoría asiste a retirar sus tatuajes por cuestiones laborales, ya que algunas empresas no aceptan a personas con tatuajes, con determinado tamaño o en lugares visibles.

"El procedimiento de eliminación es a base de un láser yag, que fragmenta la tinta o el color y poco a poco se elimina el tono. No es un tratamiento rápido y puede llegar a ser incómodo, sin embargo, nosotros que somos doctores y conocemos del tema, podemos aplicar anestesia en caso de requerirlo", detalló.