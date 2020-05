Taquero en mercado de Veracruz no murió por coronavirus

Son falsas las versiones de supuestas muertes por coronavirus en el Mercado Hidalgo de la ciudad de Veracruz, respondió Xóchitl Saviñón Islas, secretaria general de ese centro de abasto, al acusar ataques que afectan a todos los locatarios.

El fin de semana circularon rumores sobre el deceso del dueño de un negocio de tacos, conocido como 'poblano', y lo primero que se dijo fue que por COVID-19, lo cual la presidenta de locatarios negó rotundamente.

Explicó que esa persona vendía alimentos en la zona pero no adentro del mercado, y trascendió que fue por un infarto.

"Ese señor que sale en la foto que me enviaron nunca ha tenido puesto en el Mercado Hidalgo, él tenía una cocina económica por Chedraui, junto con su esposa. Él vendía comida por toda esa zona, y el señor no murió de Covid, murió de un infarto", indicó Saviñón Islas.

Dijo que era una persona muy conocida y apreciada, que hacía viajes a Juquila. Pero condenó los rumores sobre un falso brote de COVID-19 dentro de ese sitio.

Acusó ataques a un centro donde muchos veracruzanos luchan cada día por salir adelante.

"No me parece justo que sigan los ataques que todo es en el Mercado Hidalgo, no se vale, porque cuántas familias viven de ahí: empleados, familias. No me parece justo que en este momento nos estén tirando, no se vale porque son muchas familias las que ahí sostenemos. Esos rumores son falsos, no se dejen engañar", subrayó la presidenta de locatarios.

Trascendió que el comerciante, de nombre Francisco, ya tenía casi 2 meses de no ir a su negocio porque tenía diabetes y problemas en un pulmón, y que el sábado 2 de mayo sufrió un infarto fulminante que lo dejó sin vida.

Locatarios resaltaron que familia del hoy difunto han negado que el deceso se deba al coronavirus; y que también corrió el rumor de que una mujer que vendía nopales se desmayó al intentar abordar un autobús urbano, y que la causa fue el coronavirus.

Otro comentario es que hay casos de dengue en la zona, no en particular en el Mercado Hidalgo, y todo lo enmarcan en una guerra contra ese sitio.