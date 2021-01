Suspensión de Carnaval impedirá 'respiro' a hoteleros veracruzanos

El aplazamiento del Carnaval de Veracruz de este año impedirá que la industria sin chimeneas obtenga el habitual respiro de finales de febrero e inicios de marzo.

Santiago Caramés Chaparro, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, señaló que trabajan en estrategias que permitan atraer visitantes, siempre cuidando los protocolos sanitarios.

Cabe recordar que los meses de enero y febrero se consideran bajos en materia turística y la realización de fiestas como el carnaval de Veracruz permiten año con año reactivar a diferentes sectores.

Sin embargo, en esta ocasión se aplazó para el verano debido a la contingencia sanitaria del coronavirus.

"Estamos trabajando en estrategias de

Promoción y en ver que podemos ofrecer. A lo mejor crear algún tipo de evento o estamos viendo porque enero y febrero se vislumbran como meses complicados".

Caramés Chaparro admitió que la distribución de la vacuna contra el COVID- 19 permitirá comenzar a reactivar la economía del país, pues da certeza y tranquilidad.

"La vacuna ya está generando mucha confianza y será una muy buena manera de salir con mayor tranquilidad y poder tener más turistas, esto hablando de nuestro sector".

El empresario hotelero reconoció que el primer trimestre de este año aún será complicado debido a los cambios de semáforo, pese a ello admitió que los diferentes sectores se encuentran más preparados que en 2020 y tienen protocolos que permitirán seguir operando respetando los lineamientos del sector salud.

"Quisiéramos que no lo fuera pero va a ser complicado pero ya estamos preparados porque no es como al inicio que no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos cómo actuar pero ahorita ya tenemos un protocolo y las medidas a seguir y estamos anticipando para que la ocupación no tenga una baja tan fuerte".