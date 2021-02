Surge iniciativa de apoyo a emprendedoras

Este movimiento brinda un lugar seguro a las mujeres para realizar entregas

Luego de que en redes sociales se comenzara a nombrar "nenis" a las mujeres emprendedoras, negocios de diferentes partes de la República Mexicana decidieron emprender una dinámica para ellas, esta consiste en prestar los diferentes locales como punto de entrega. En el Puerto de Veracruz la taquería "Cielito Lindo" fue el primer local que decidió continuar con este movimiento en el que se brinda un lugar seguro para que las emprendedoras puedan realizar sus entregas sin problema.

"Esta dinámica que quisimos seguir lo hicimos con la finalidad de que las mujeres se sientan seguras y de cierta manera respaldadas al entregar sus productos" comentó Edith Cano Hermida, administradora de las redes sociales de la taquería Cielito Lindo.

Agregó que se vio más comprometida en ayudar a las emprendedoras porque ella también lo es y está consciente de que los lugares en los que frecuentemente se realizan las entregas llegan a ser peligrosos para las mujeres.

"No voy a mencionar nombres, pero desde mi experiencia te puedo decir que, a veces nos llegan a correr diciendo que no están permitidos hacer los cambios en ese lugar. Nosotras lo hacemos para no exponernos tanto, pero por esas situaciones nos vemos obligada a irnos más a la calle", explicó.

Detalló que "Cielito Lindo" está en toda la disponibilidad de apoyar a las emprendedoras brindando un lugar seguro para entregar sus productos y que incluso si llegan a necesitar electricidad para cargar sus celulares están en toda la disposición de prestar el servicio.