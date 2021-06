Suman 44 paquetes sin acta de escrutinio y cómputo en distrito 15 del OPLE

Fueron en total 405 paquetes de electorales, de ellos 144 actas de escrutinio y cómputo no tuvieron incidente, señaló Verónica San Juan, presidenta del Consejo Distrital número 15.

En el distrito 15 del Organismo Público Local Electoral, al menos 44 paquetes no contenían el acta de escrutinio y cómputo en los sobres que van fuera de los paquetes.

Sin embargo, 261 paquetes restantes son susceptibles de recuento.

Por ello se instalaron dos grupos de trabajo presididos por vocalías y consejerías.

"El funcionario de casilla ingresó las actas al interior del paquete y no los puedes abrir durante el día de la jornada, lo que tienes que hacer es esperar al miércoles al recuento. Estamos abriendo los paquetes y ahí estamos encontrando algunas de las actas que no venían y que no se pudieron contabilizar".

En algunos casos el acta tampoco apareció al interior del paquete pero se cotejó con los datos de lo representantes de partido.

"Sin incidentes menores los que se reportaron, como que el acta no viniera en la parte posterior del paquete sino que viniera al interior, nada grave en este consejo".

El Organismo Público Local Electoral puso en marcha la sesión permanente de cómputo distrital.

Comenzaron con el ingreso y puesta en cero del sistema integral, posteriormente el cantado de actas.

Se prevé un periodo de 30 horas para contar 261 paquetes por lo que el jueves podría entregarse la constancia de mayoría para diputado local a quien resulte favorecido.