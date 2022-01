stpsp_celebrara_a_las_mujeres_con_convocatoria_este_08_de_marzo

Ante esto, feministas como las integrantes de la Colectiva Ko´olelm, repudiaron este tipo de iniciativas que solo revictimizan a las mujeres, pues acceder a la justicia o tener apoyo de los organismos, no debería estar basado en una buena redacción o ver quien tiene la historia más violenta.

De esta manera piden que se cancele dicho concurso y que el personal a cargo sea capacitado con perspectiva de género, pues este tipo de convocatorias solo abona a la revictimización y condiciona el acceso a la justicia.

El problema que evidentemente no se observa es que esta clase de ´concursos´ revictimizan a las mujeres que han sufrido violencia, y que al momento de escribir el texto no contarán con un acompañamiento o red de apoyo que las sostenga y que, si no poseen las herramientas emocionales para tratarlo, pueden recaer en un trastorno de estrés postraumático", indica el colectivo en su página de facebook.

La convocatoria fue abierta el pasado 25 de noviembre y concluirá el 25 de enero del próximo año, indica que solo se seleccionarán 150 historias que serán publicadas de manera digital, y el 10 por ciento serán publicadas en un libro que llamaron "Mujeres Valientes".

"La premiación se llevará a cabo el día 08 de marzo de 2022, en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el lugar y hora indicado por el Jurado Evaluador, reconociendo al 10% de las 150 historias seleccionadas que cumplan con los criterios establecidos, como se indica en el punto tres de esta presente convocatoria, teniendo mayor peso en el puntaje otorgado aquellas historias que hayan transformado y cambiado la vida de las MUJERES VALIENTES. Además de la premiación mencionada, se brindará orientación, asesoría y las herramientas necesarias, a través de la vinculación con las instituciones pertinentes, a aquellas mujeres que así lo deseen y soliciten", señala la convocatoria.

Nos pronunciamos en contra de la normalización de las violencias a través de esta clase de convocatorias y concursos que lucran y revictimizan el sufrimiento de mujeres. Repudiamos que se haga un circo con nuestro dolor solo por cumplir con una agenda política que funge como cortina de humo ante la ineficacia de organismos gubernamentales que NO GARANTIZAN una vida libre de violencia", señaló la Colectiva Ko´olelm.