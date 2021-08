SSP promueve 'Expo y Venta de Artesanías' hechas por personas privadas de su libertad

"Ya hay una carpeta abierta, se están manejando varios móviles, yo creo que la Fiscalía te podría dar más información sobre ese tema, porque pues tú sabes que nosotros se acababa hasta que acordonamos el área y aseguramos el área (...) no, no hay detenidos sobre esa situación, se implementó un operativo, pero no se logró poder detener a nadie", apuntó.

Noticia Relacionada Promueve SSP venta de artesanías de personas privadas de la libertad en Veracruz

Durante la exposición de productos artesanales realizados por reclusos de los 17 penales de la entidad veracruzana en Plaza Mocambo de Boca del Río; el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado aseguro que corresponderá a la Fiscal Verónica Hernández Giadans brindar más detalles al respecto.

Por otro lado, mencionó que a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, se promueve la Expo y Venta de Artesanías Verano 2021, dónde se promueven un total de 526 productos elaborados por las Personas Privadas de su Libertad que trabajan en los talleres de artesanías en los 17 centros penitenciarios estatales y el módulo de 72 horas.

"Estamos con la idea de abrir un local, estamos platicando ahorita con la licenciada Saraí, en abrir un local para que la gente venga y compre, como te digo, ahorita vas a ver tú y son productos de muy buena calidad, son productos a muy buen precio y yo creo que podemos hacer una buena competencia (...) yo creo aquí, el primero sería aquí en Veracruz y ya después según como vemos que funcione, pues nos podemos ir a otros lados", agregó.

Destacó que se pretende que en próximas fechas se concrete el proyecto de una tienda oficial, donde se puedan ofrecer dichos productos, siendo la ciudad de Veracruz el primer punto que se tiene contemplado para abrir el comercio.