SSP da seguimiento a caso de 11 policías acusados por desaparición

En el caso de los 11 elementos advirtió que no se permitirá que policías cometan abusos ni anteriormente ni en el presente.

"Son 17 que recibieron alguna sanción por parte de Asuntos Internos de la Secretaría este año. Nosotros no vamos a permitir ninguna situación. En el caso de Lls 11 hay carpetas de investigación pero no nos dan información. Si llegara a haber más involucrados nosotros no vamos a permitir que policías cometan abusos ni anteriormente ni en el presente".

Recordó que se les dictó prisión preventiva y siguen en el Penal de Coatzacoalcos esperando la audiencia intermedia.

Independientemente de las quejas o denuncias públicas, la SSP levantó carpetas de investigación.

Además Asuntos Internos abre carpetas al haber quejas en medios de comunicación.

"Las carpetas no son fáciles de integrar, hay que buscar testigos y pruebas, no es solamente el dicho, hay que comprobarlo. Nosotros no estamos en posición de correrlos o suspenderlos hasta que se tengan las pruebas".

Desde la notificación de la FGE la Secretaría actuó y dará seguimiento al caso, aunque no hay notificaciones de más detenidos.

