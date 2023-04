Soy el más preparado para ser Presidente: Ricardo Monreal

Durante su visita a Veracruz, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó ser el más preparado de todos los aspirantes para suceder al presidente de la República, pues cuenta con una carrera legislativa de tres veces diputado federal y tres veces senador, fue gobernador, alcalde de la Ciudad de México e inició como regidor.

Además, destacó que en los 42 años de ser servidor público nunca ha sido perseguido por la ley, denunciado ante el Ministerio Público o juzgado por un juez por abuso de autoridad, enriquecimiento o desviación de recursos.

"Les puedo decir sin una falsa modestia que soy el más preparado de todos. Mi vida en 42 años está limpia. No tengo en el ropero cadáveres escondidos. Estoy limpio y creo que puedo suceder con inteligencia al Presidente de la República y hacer un papel digno".

Sobre Veracruz

Asimismo deseó suerte a la secretaria de Energía Rocío Nahle, a quien consideró una buena colaboradora del presidente de la República y que podría hacer buen papel contendiendo por la gubernatura de Veracruz.

"Un zacatecano no podría desearle mala suerte a una jarocha. Ya cumplió sus requisitos de residencia. Yo le tengo mucho respeto a su familia, quise mucho a su papá y a su mamá la quiero mucho y a sus hermanos y a ella también. Yo no voy a votar aquí pero le tengo afecto".

Admitió que la elección de Morena no será fácil pero Veracruz es un estado que define el carácter nacional, sin embargo, no se debe actuar con arrogancia sino con humildad. Seguramente la contienda no será facil pero el presidente está evaluado en 70 puntos en la entidad, pero él no será el candidato. Por ello quienes quieran ser candidatos deben actuar con humildad e intentar conservar el cariño que la genre depositó a Morena en 2018. Si hay división podría haber riesgo.