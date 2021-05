Solucionaremos abandono y carencia de servicios públicos: Alejandro Caballero

"Se vive en medio de la opulencia y la riqueza de los grandes fraccionamientos ahí construidos, mientras a los habitantes nadie los voltea a ver.

"Nunca hay agua, las calles no existen, no tienen servicio de recolección de basura, no hay alumbrado. Están completamente abandonados", denunció Caballero Azamar.

Consideró inaceptable que haya ciudadanos de primera y de segunda, pues recalcó que todos tienen los mismos derechos humanos y a vivir con dignidad.

Dijo que ya se tomó nota de las necesidades y reclamos de las familias, para rescatar juntos, ellas y la próxima autoridad municipal, a El Conchal y consolidarlo como un punto atractivo para los habitantes de los alrededores.

Dijo que desde el primer minuto del gobierno que desea encabezar, una de sus prioridades será El Conchal, a la par de otras comunidad del municipio de Alvarado.

