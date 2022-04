El director de Protección Civil Alfonso García Cardona, señaló que quienes ingresen fuera de ese horario lo harán bajo su responsabilidad, pues no habrá vigilancia de guardavidas.

Se coordinarán con diversas corporaciones de auxilio y seguridad para garantizar el bienestar de los bañistas.

Vigilarán las cuatro playas del municipio, sin embargo, las acciones serán insuficientes si las personas que acudan a disfrutar del sol y la arena no acatan las recomendaciones.

"Creemos que va a ser una Semana Santa con bastante gente en la zona de playas. De nada va a servir que yo tenga 40 guardavidas en las playas y la señalética si yo como usuario de cualquier cuerpo de agua no tomo en cuenta las indicaciones. Si no lo hago algo me va a ocurrir".

Los guardavidas estarán distribuidos en las playas Villa del Mar, Regatas, Martí y el Playón de Hornos.

En el operativo de Semana Santa participarán diversas agrupaciones como la Secretaría de Marina, grupos estatales, Cruz Roja, entre otros.

Pidió no introducirse a las lagunas pues no habrá vigilancia y no son seguras.

"Todos los cuerpos de agua son peligrosos. No tenemos lagunas aptas para nadar y no habrá vigilancia así que le pedimos a las personas que no lo hagan porque muchas veces el fondo acuático o el lirio ponen en riesgo a las personas".

En Semana Santa la gente acostumbra arribar a destinos de playa, balnearios, ríos y en general buscan actividades acuáticas, por ello la vigilancia se centrará en puntos con esas características para prevenir accidentes.

Serán 800 elementos entre las diferentes corporaciones, mientras que Protección Civil dispondrá de 20 personas para cuidar las playas y otras 25 para el resto de la ciudad.

