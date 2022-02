Se necesita ropa y zapatos (en buen estado), juguetes (no peluches, no pilas), artículos de limpieza, artículos de higiene personal y comestibles no perecederos.

"Estamos haciendo un centro de acopio en las instalaciones de la CMIC para ayudar al albergue Aja. Este albergue recibe de manera temporal a niños con enfermedades graves que llegan de lugares cercanos a Veracruz, comunidades rurales, es gente de escasos recursos. Estamos recibiendo ropa, calzado en buen estado y limpio, artículos de limpieza personal, entre otros".

El evento concluirá el viernes con un boteo en las instalaciones de la CMIC (donde se encuentra instalado el centro de acopio) y en la esquina de Juan Pablo Segundo y la avenida Ruiz Cortines, en la ciudad de Boca del Río.

"La meta será que por cada peso que la ciudadanía donde, el comité de damas aportará otro peso. Así es que les invitamos a que se sumen a esta labor. Son personas de escasos recursos que necesitan nuestro apoyo.

"Este albergue evita que ellos pasen la noche afuera de los hospitales o que no tengan que comer. Que se dediquen a sus pequeños sin preocupaciones. Recibe a la familia mientras el niño está en el hospital y se les da alimentación, donde dormir y donde asearse".

Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, por ello se ayudará a una de las asociaciones que apoya directamente a estos pacientes.

Con el día se busca crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, los sobrevivientes y sus familias.

El lema de este año es "Lograr la curación del cáncer infantil es posible".

