"Nosotras nada más lo que pedimos es apoyo a las autoridades, porque cerraron Colinas de Santa Fe, donde estaban buscando más, había muchas fosas y yo creo que todavía hay más, y que sigan las búsquedas y apoyo para Arbolillo.

"Ya tiene como 8 meses, creo, o más, ya el año. Necesitamos que se reabra, que las autoridades nos apoyen, porque no nos han resuelto nada, ya no hecho nada al respecto y necesitamos apoyo porque sí ha pasado ya mucho tiempo y no sabemos nada de ellos", afirmó Bustos Becerra.

ONU interviene

La integrante de El Solecito aclaró que al estar cerrado el sitio oficialmente no se puede ingresar, pero recalcó que la autoridad debe dar seguimiento a la investigación porque es un problema que atañe a muchas familias.

Además, ante la gravedad del tema por tratarse de personas desaparecidas, su trascendencia ya no sólo es local, ni siquiera nacional.

"Nos han dicho que hay más restos ahí, más fosas clandestinas, pero cerraron y ya no se ha podido entrar. Sí ha habido diálogo con la señora Lucy (Díaz Genao) y la Doctora (Rosalía Castro) Toss; ellas son las representantes del colectivo y son las que han dado más vueltas, pero no se ha respondido nada.

"De parte de ellos no ha habido permisos, los ha obtenido la señora Lucy pero de otros lados, que ha ido a México, y ya hasta la ONU está interviniendo, pero todavía no hay para cuándo se vaya a abrir", señaló Bustos Becerra.

Indicó que en Arbolillo, otro punto de fosas clandestinas, se hablaba de unos 76 hallazgos, pero en Colinas de Santa Fe el panorama es muy diferente y preocupante.

Cabe recordar que hace 3 años, el 30 de agosto de 2018, la fundadora de El Solecito, Rosalía Castro Toss, mencionaba que en Colinas de Santa Fe ya se tenía el registro de 152 fosas halladas con 289 cuerpos adentro, más lo que faltaba por encontrar.