Síntomas de Covid-19 han cambiado confirmo doctor Lorenzo Castañeda

Aconsejó a la población que no baje la guardia, que continuemos cuidándonos, para poder contener y frenar esta nueva ola.

PUBLICIDAD

Aunque confió en la eficacia de las vacunas, reconoció que ha atendido a pacientes con sus esquemas completos, tanto de Pfizer como Cancino.

Noticia Relacionada En marcha segundo decreto para evitar tercera ola de contagios en Veracruz

"He visto a pacientes que han presentado positividad con esquemas completos de sus vacunas, tanto de Pfizer como Cancino y aquellos que ya tuvieron Covid-19 se están reinfectando nuevamente, sin embargo, hasta ahorita no he atendido a alguien con sus dos vacunas que haya presentado gravedad, solo casos leves y moderados, sin llegar a ser graves, se han recuperado, gracias a Dios, hasta ahorita los pacientes que yo he atendido a distancia ninguno ha fallecido", aclaró.

Insistió en que todos, vacunados y no vacunados, chicos y grandes, sigan usando el cubre bocas, constante lavado de manos, sana distancia, uso de gel antibacterial y evitar acudir a lugares con mucha gente.

PUBLICIDAD

"Hay que intensificar las medidas sanitarias para frenar la pandemia, esto es algo que no podemos hacer solos, todos tenemos que cooperar de la misma manera, cuidarnos para cuidar a todos", finalizó

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD