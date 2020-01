Sin seguridad laboral miles de enfermeras mexicanas

Con contratos temporales que firman prácticamente en blanco, en el que no se especifican sus prestaciones laborales, salarios bajos y condiciones de trabajo deficientes y riesgosas es como laboran en general aproximadamente 16 mil enfermeras y enfermeros en el sector Salud de la entidad, señaló Norma Alicia Riego Azuara, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Estado de Veracruz.

Este 6 de enero se celebra en México el Día de la Enfermera, fecha en la que son reconocidas por autoridades y hasta invitadas a desayunos con mandatarios, eventos en los que son puestas como "los ángeles de la caridad" sin embargo, se dicen discursos vacíos que nada tienen que ver con la práctica profesional, lamentó la también expresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería.

"Si realmente en el sector Salud todas las autoridades quisieran y apreciaran la labor de la enfermería, primero tendrían que conocerla, y la desconocen, porque la ubican nada más en el papel de ayudantía médica y eso restringe mucho la prestación de los servicios profesionales que puede ofrecer la enfermería.

Si ellos entendieran esto cuidarían más, no tan solo la asignación de funciones propias para enfermería, sino que también se encargarían y estarían muy preocupados por su marco regulatorio".

Riego Azuara afirmó que en México el área de enfermería está mal, se requiere cambios en la Ley General de Salud y pese a las propuestas presentadas como Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, en la propia Secretaría de Salud federal han encontrado a lo largo de estos años oídos sordos con gente que solo se dedica a la grilla y aparentemente atienden las políticas internacionales que han pactado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la regulación de la práctica de la enfermería, lamentó.

Situación laboral

En Veracruz hay un subregistro de aproximadamente 16 mil enfermeras y enfermeros de todos los niveles (auxiliares, enfermeras generales, técnicas y especialistas) en el sector público, muchos de ellos esperando una basificación.

"Muchas están esperando la plaza y sobre todo que ya no se firmen, y esa es una denuncia también que debo de hacer, que no les hagan firmar contratos sin llenar, a veces se les contrata pero se les hace firmar prácticamente un contrato en blanco sin llenar y las están contratando cada tres meses, no generan derechos y no lo pueden denunciar porque si no ya no las vuelven a contratar, ahorita también se van a regular los sindicatos, ese es otra de las políticas que favorece al gremio también, si se regularizan y se vigila la operatividad y la transparencia en el sindicalismo las enfermeras van a ser contratadas como antiguamente se hacía, con contratos bien hechos, garantías laborales bien especificadas y sueldos justos".

Mencionó que estas situaciones que se presentan en las Secretarías de Salud estatales, incluido Veracruz, no son reportadas porque generalmente las enfermeras evitan hablar de ello ante el temor de no ser contratadas nuevamente.

"Esta inestabilidad en la contratación las instituciones no reportan, no están dando reportes fidedignos de las personas que están contratando cada tres meses, a lo mejor reportan las plazas pero no dicen que es la misma persona que están recontratando cada cinco o 6 años", agregó al comentar que no tiene el dato de cuántos esperan una basificación.

Aunado a la basificación y las plazas que hacen falta, recordó que de acuerdo a estadísticas nacionales existe un déficit de más de 40 por ciento de enfermeras.

"México no alcanza a cubrir ya los estándares internacionales que la OMS sugiere por número de habitantes-enfermeras".

Condiciones de trabajo

La falta de insumos, materiales, es algo a lo que se enfrentan los profesionales de la enfermería en el sector público, donde menciona es algo común y que confía cambie en este año.

No obstante esta falta de insumos para desarrollar su labor también pone en riesgo su salud.

"Si porque en todo esto hay riesgo de contaminarse en el hospital y de llevar a su casa también ese tipo de riegos, bacterias, virus, riesgo también en el manejo de pacientes, por ejemplo pacientes con VIH que pueden tener enfermedades trasmitibles si no cuentas con todos los implementos para atender a esos pacientes o para aislar a otros que necesitan aislamiento y protegerte tu con ropa especial, guantes, cubrebocas, del manejo de medicamentos para el cáncer también ya no existen las condiciones para manejarlos, antes había una especie de central donde se preparaban para que la enfermera no aspirara, no estuviera en contacto con esos medicamentos, muchos hospitales ya no los tienen y se aplican directamente, la enfermera prepara como prepara cualquier medicamento, ese tipo de tratamientos los aplica y corre el riesgo también de tener alteraciones en la salud por ello".