Sin secuelas en la primera dosis, asisten por la segunda

Después de unas semanas de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, adultos mayores asistieron desde muy temprano para recibir la segunda dosis. Comentaron satisfechos, que después de haber recibido la primera no presentaron ninguna secuela y que por esa razón llegaron contentos por la segunda.

"Hace un mes me tocó la primera y gracias a dios me he sentido muy bien, ni el dolor de brazo que decían, tuve. Después de la vacuna por supuesto que me he seguido cuidando, pero sí ya te quitas un poco el trauma de no querer salir por miedo a morirte", comentó María Esther Armas de 70 años.

"Me siento muy bien a pesar de la edad que ya tengo, al principio si tuve miedo de ponérmela por todos los rumores que se oían, pero para nada me sentí mal y aquí estamos asistiendo a la segunda dosis responsablemente", dijo Tomasa Armas de 87 años.

Algunos adultos afirmaron desde su punto de vista, que es muy importante asistir ya que les da una seguridad, sobre todo a las personas mayores que siguen trabajando para mantenerse.

"Es muy importante venir a ponernos la vacuna, dios no lo quiera nos da la enfermedad y no la aguantamos, ya nos vamos antes y no hay necesidad si por algo nos la están otorgando gratis. Hay muchas personas que dicen no se van a vacunar y están mal porque luego terminan echándole la culpa al gobierno de las enfermedades", afirmó Heriberto Cruz de 73 años.

Comentaron que están agradecidos con las autoridades por haberlos tomado en cuenta ya que aseguran muchos de los abuelitos que no hubieran tenido para pagar una vacuna de ese tipo.

También, algunos adultos recomiendan no llegar con tanto tiempo de anticipación ya que dicen solo se exponen, y más ahora con las altas temperaturas que se están registrando en el Puerto.