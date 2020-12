Sin regularizar 50% de escuelas

Al día de hoy, se estima que el 50 por ciento de las escuelas en la ciudad de Veracruz no están regularizadas, ya sea porque no tienen escrituras sus terrenos o no tienen instalaciones dignas de los educandos.

Así lo confirmó Ricardo García Jiménez, director del Instituto de Espacios Educativos en el Estado de Veracruz, agregó que desde hace mucho tiempo este 50 por ciento de escuelas no tienen certeza ni garantías para contar con espacios funcionales.

Muchas de ellas tienen clave desde hace tiempo pero no tienen la infraestructura adecuada o simplemente es prestada. A través del instituto desde septiembre pasado han sido atendidas 35 obras, y es que de 800 irregularidades en acciones presupuestadas en pasadas administraciones, 500 han sido recuperadas y continúa el proceso jurídico para el resto, lo cual habla de un gran rezago en el tema.

La irregularidad les impide a estos centros de estudio carentes de un buen espacio, el que los programas federales lleguen a ellos. En esta recta final del año, son tres escuelas que por años han tenido clave pero carecen de infraestructura y hoy están en el proceso de ser regularizadas para poder contar tanto con un terreno como con construcciones.