Sin palapas en Antón Lizardo

Han cerrado por la crisis dejando sin empleo a 200

En Antón Lizardo, una comunidad en el municipio de Alvarado, la emergencia sanitaria por Covid-19 ha provocado el cierre de entre 10 y 15 restaurantes y palapas.

El presidente de la Asociación de Restauranteros de Playa de Antón Lizardo A.C., Miguel Ángel Gamboa Fernández, especificó que estos cierres impactaron en la pérdida de aproximadamente 200 empleos.

En cada restaurante trabajan entre 10 y 20 personas que viven de la prestación de servicios turísticos en una comunidad de pescadores.

En la asociación de restauranteros hay 26 asociados, de ellos, permanecen prestando sus servicios aproximadamente 11.

"Ellos no han podido sobrevivir este caos, porque es un caos que estamos viviendo todos. Muchos han cerrado por cuestiones de que la utilidad no les deja. No hay gente y si no hay gente no hay utilidad", lamentó el presidente de la Asociación de Restauranteros de Playa de Antón Lizardo A.C.

Entre los restaurantes que cerraron hay algunos con antigüedad de hasta 15 años. Se espera que después de la pandemia puedan reabrir y ofrecer nuevamente sus servicios.

En La Perlita, un restaurante con 40 años en la zona, se mantienen frente a la crisis provocada por el coronavirus.

Hacen entregas a domicilio, además de aplicar esquemas de protección para quienes acuden a consumir en el negocio local.

Aquellas personas que han solicitado empleo son contratadas para la venta de volovanes u otros productos que generen movimiento en la economía de esa localidad.