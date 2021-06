sin_necesidad_de_declaratoria_de_emergencia_por_temporales_en_veracruz:_pc

Después de que pasaran los primeros eventos climatológicos de la temporada en la entidad Veracruzana los cuales trajeron lluvias significativas y afectaron zonas como la del Totonacapan, la cuenca del Papaloapan y la zona del Istmo, la Secretaría estatal de Protección Civil no considera solicitar declaratoria de emergencia, esto lo confirmó su titular Guadalupe Osorno Maldonado quien dijo que las 400 viviendas afectadas por estos temporales no rebasan la capacidad de intervención del estado. También dio a conocer que no hay ríos que hoy preocupen a la entidad, aún así hay monitoreo diario.

