Sin miedo al COVID-19, jarochos rebosan las playas de Villa del Mar

Aunque en los países de Europa ya sufren el rebrote del coronavirus y algunos ya superan a México en contagios, en Veracruz la población se vuelca a las calles y a las playas, arguyendo que contribuyen a reactivar la deprimida economía local y los tiene sin cuidado lo que pase en el resto del mundo.





En un recorrido por las playas jarochas, desde el salón Villa del Mar y la playa del mismo nombre y el Playón de Hornos se pudo apreciar a numerosos grupos de amigos o de familiares que fueron a tomar una cerveza y a degustar algún marisco, para ”relajarse”.





“No nos vamos a quedar encerrados en casa y amargados nada más porque dicen en las noticias de que hay un dizque rebrote de Covid en España, Italia y Francia y no sé dónde más, nosotros tenemos derecho a divertirnos sanamente”, comentó un hombre, quien no permitió se fotografiara a su grupo.





Otros dijeron que en vez de criticar a los que acuden a los bares y restaurantes deberían reconocer su apoyo porque gracias a ellos se conservan los empleos o se recuperan los que se perdieron desde abril a la fecha.





“Critican que se cierre Independencia y suben en redes las imágenes de personas alegres festejando en los Portales de Lerdo, como si fueran delincuentes, pero gracias a ellos se reactiva la economía del centro histórico. A ver, ¿aparte de criticar qué hacen por todos los meseros que se quedan sin empleo cuando los bares permanecen cerrados?”, cuestionó otro comensal.





Coincidieron en que a ellos no les va ni les viene lo que pase en Europa porque ellos ni viajan hacia aquellos países y sólo quieren divertirse.





“Pues con todo respeto, a mí me vale lo que digan las noticias. Yo no voy a privarme de nada y nadie tiene por qué restringir a los negocios porque cada quién es libre para disponer de su vida”, adujo otro, quien al igual que los demás, no permitió tomarle fotos de cerca.





Desde mucho antes del mediodía esa zona de playas estaba llena de gente, no abarrotada como en Semana Santa, pero sí con muchas personas acumuladas bajo las carpas y lonas con logotipos de empresas cerveceras, dispuestas a pasarla bien.





Fueron reiterativos en que si nadie le hace el gusto a los restauranteros y a los bares, habrá más desempleo.





En tanto, a lo largo de la banqueta del bulevar costero Manuel Ávila Camacho, empleados de las palapas invitaban a los transeúntes a pasar y disfrutar una exquisita mojarra con pico de gallo, un buen ceviche o un buen arroz a la tumbada, por citar algunos platillos.





“Estos platillos son antídotos contra el coronavirus”, decían, entre risas.