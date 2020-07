Sin justicia, veracruzanos muertos por COVID en plataforma

A través de una petición en la plataforma Change.org, piden justicia para César y Sergio, los veracruzanos que se contagiaron de covid-19 en plataformas de Ciudad del Carmen y murieron tras una atención tardía.





De acuerdo con la petición, la empresa operadora de plataformas Demar Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo no ha entregado los registros clínicos requeridos para el cobro de seguros de vida y el aseguramiento de los hijos de las víctimas.





César Augusto Fernández Ramón falleció el 13 de junio después de pasar una semana en su habitación con síntomas de covid-19 y diagnosticado por el médico de la empresa con: resfriado.





"Todo inicio el 30 de mayo, cuando su compañero de cuarto, Sergio Hugo Espinoza, cayó en cama con síntomas de COVID-19 y le fue diagnosticado "resfriado", tres días después César Augusto se contagió de la enfermedad y estuvo aislado en su habitación; Sergio Hugo fue bajado de plataforma el día 8 de junio pues ya escupía sangre, teniendo César Augusto que esperar dos días más para ser hospitalizado, aunque a este lo trasladaron en barco junto a 60 personas más, en un trayecto de 5 horas, pues le dijeron que no se veía en mal estado.





"César Augusto Fernández Ramón, quien era el Coordinador de Control de Obra de la empresa, falleció la madrugada del sábado 13 de junio, con mucho sufrimiento tras días de no ser atendido de forma adecuada", detalla la exigencia realizada en la plataforma.





En Change.org se narra que Andrea Montero, la viuda de César Augusto, vio a la médico de la empresa y a personal de Recursos Humanos hablar con la trabajadora social del IMSS.





"En ese momento yo lo pedí, el mismo día, necesito el reporte clínico, porque obviamente me lo van a pedir para muchos trámites, y me dijeron en el Seguro que no me lo podían dar, que eso no me lo podían dar, que solo se lo podían dar a quien ingresó al paciente, que en este caso era la empresa", detalla Andrea.





Pese a que el 26 de junio la viuda escribió una carta al director de la empresa solicitando el reporte clínico de César Augusto y estos le dieron un plazo de 8 días para entregarlo, hasta el momento no lo ha recibido ni han dado informes sobre el mismo.





"La empresa DEMAR Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo les hizo firmar hace unos años un contrato donde el pago era mucho menor al que realmente les depositaron de manera quincenal, motivo por el cual Andrea Montero exige le entreguen los estados de cuenta originales, para comprobar que el monto que se le debe entregar es mucho mayor al que están ofreciendo...





"El seguro de vida, que originalmente era de 500 mil pesos, dicho incluso por muchos compañeros de César Augusto Fernández Ramón que también firmaron un documento similar, finalmente no será entregado por esa cantidad, sino por una mucho menor, a Andrea le dijeron que en una semana le harían llegar el dinero, y es la fecha en que no ha recibido nada de ese beneficio que por le dejó su esposo", narra la petición digital.





La petición está dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.