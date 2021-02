Sin importar color del partido, feminicidios deben parar, exigió Siumin Rico

"Ya basta de feminicidios, dos en una sola madrugada, la familia completa, ya basta y no importan los colores del partido, eso no interesa, aquí lo importante es que no debe de existir eso, las mujeres no podemos estar en esa situación, las mujeres somos el eje de la familia y no podemos seguir permitiendo esto", exigió Siumin Rico Gil, enlace de la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena en Minatitlán, Veracruz, luego del doble asesinato de la exdiputada local Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín.

Explicó que porta un cubrebocas negro, precisamente por el luto qué hay en Veracruz. Agregó que no debe de haber feminicidios.

"Es un horror que existan los feminicidios, nosotras como mujeres no podemos vivir con el miedo de salir a la calle, no podemos tener miedo por participar en lo que nos gusta, ya sea político, laboral, salir a comprar no podemos seguir teniendo miedo", manifestó.

Exigió el esclarecimiento de este crimen y pidió la intervención del gobernador.

"Que se involucren realmente en esta situación, no podemos permitir más muertes, Minatitlán, de donde soy originaria, Cosoleacaque, Coatzacoalcos son focos rojos en el estado, de hecho por lo mismo, en la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena hubo una contienda interna y fui elegida como aspirante a la candidatura por la diputación federal por el distrito 14 de Veracruz", detalló.

Subrayó que trabajan para buscar esos puestos y poder apoyar a la comunidad LGBT y evitar todas esas circunstancias mal habidas como la sucedida con él regidor décimo de Boca del Río, Carlos Butrón Valenzuela, quién fue objeto de insultos, agresiones verbales y amenazas.

"No debe de haber ninguna discriminación porque todos somos iguales, así sea una persona con discapacidad o una persona indígena, de la comunidad LGBT, cualquier persona somos iguales", concluyó.