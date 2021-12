Actualmente, después de más de un año y a unos días del cambio de administración, se desconoce la situación del parque y sobre todo de los animales, declaró Sergio Armando González Ramírez, Presidente de la Asociación Civil Earth Mission.

Informó que desde el inicio de la administración de Fernando Yunes, han buscado de mil maneras dar solución a la situación, sin embargo, les cerraron las puertas.

"No sabemos nada y no quedó claro, nosotros al inicio de la gestión de Fernando Yunes intentamos acercarnos con Ángel Capetillo antes de que nos cerrara las puertas, y lo digo así porque nosotros estábamos insistiendo mucho en el tema del zoológico y sus opciones para hacer una transición y ya no albergar animales, pues las instalaciones no son adecuadas, no hay el personal ni el presupuesto".

Un giro al lugar para ayudar a la fauna silvestre en lugar de traer a más animales, era lo que solicitaban, desafortunadamente no lograron que se les atendiera y las autoridades decidieron emprender un nuevo proyecto que tampoco terminarían, puntualizó.

"Nosotros solicitábamos que se volviera un refugio de vida silvestre local, después de eso, la autoridad municipal cayó el tema, se abrió y lo volvieron a recordar pero ya ellos haciendo una convocatoria ciudadana llamada ¿Qué hacer con el parque Miguel Ángel de Quevedo?, en donde la ciudadanía en general podía meter su proyecto para concursar y la sociedad misma podía meterse al portal web del ayuntamiento para votar por el ganador. Tampoco nunca se supo quién ganó, lo dejaron ahí, no lo continuaron y le dieron carpetazo nuevamente al tema".

Muchas han sido las ocasiones en las que ambientalistas buscan apoyo de las autoridades para sanar "Viveros" lamentablemente, no han logrado ser totalmente escuchados.

"Posteriormente surge nuevamente este señor que fue regidor, José González, denuncia y PROFEPA hace una inspección ciudadana, invita a medios de comunicación, se aparecen algunos especialistas en vida silvestre para denunciar las malas condiciones del lugar y tampoco hicieron nada. Este año tuvimos el acercamiento con el regidor entonces, Carlos Hermida, que ahora es Diputado Local, y por la cercanía que tenía él, aunque no era su comisión, le pedimos que hablara con el Alcalde Fernando Yunes para hacerle ver que el zoológico tenía que tener una transición, dijeron que si pero ya después se volvió diputado y carpetazo".

Dijo que al menos la administración que está por salir, ignoró completamente el tema y esperan tener suerte con la nueva gestión, pues como asociación civil, abordarán nuevamente el tema, aseguró.

Injusticias y actos ilegales

Sergio Armando González Ramírez, informó que temen por los animales, pues se han enterado de actos ilícitos con algunos decomisos de ganado, además de que compartió, hubo despido injustificado con el personal de "Viveros".

"Declaro que hubo personal que fue despedido injustificadamente, ellos nos buscaron. Hace un tiempo hubo decomisos de vacas y caballos, sobre todo de los que aparecían en la vía pública del coyol y que los habitantes estuvieron denunciando en redes sociales, bueno pues a estos animales no se les hizo el trámite de reporte para que los propietarios los fueran a reclamar o se hicieran cargo de su multa, nos comenta una persona de la cual voy a mantener su nombre en el anonimato y que era cercana al zoológico, que estos animales, el licenciado Ángel Capetillo se los llevó al rancho de algunos familiares, o sea que se los quedó, situación que es ilegal y un robo, y ahí está justo el tema, por algo están cerrando las puertas al tema".

Enfatizó que las condiciones en las que posiblemente se encuentren los animales sobrevivientes, sean aún peores, e incluso se sospecha de una rapiña con ellos.

"Es muy probable que los pocos animales que sobrevivían estén en peores condiciones o incluso se sospecha que al tener las puertas cerradas, se esté traficando con ellos y que los están sacando de manera ilegal, y lo declaro, si con el ganado no se hicieron los trámites o se les regresó a sus propietarios, nos hace sospechar que no se sabe que va a pasar con los animales que están ahí, ¿qué está pasando?, ¿los están sacando?, ¿se lo están llevando?, ¿quién?, ¿a dónde?, no se sabe, al tener las puertas cerradas podemos sospechar cualquier cosa, y aun había pitones, guacamayas, loros, no sabemos cuánto había, quién tiene el inventario y cuántos van a entregar en la siguiente gestión, por eso sospechamos que se está haciendo rapiña con los animales" concluyó el Presidente de Earth Mission.

Por otra parte, se buscó comunicación con José Ángel Capetillo Victoriano, actual titular de la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal del Ayuntamiento de Veracruz, para saber más sobre el tema, desafortunadamente no se obtuvo alguna respuesta.