sin_compromisos_ni_temor:_exsome

En su visita al Corporativo IMAGEN señaló que no tiene compromisos pendientes que pudieran generarle situaciones de este tipo, por lo que seguirá adelante con sus recorridos, rumbo a la renovación de la presidencia municipal porteña.

"El que nada debe nada teme. No estoy involucrado con nadie ni contra nadie que me haga sentir temor. Ando solo, como siempre he andado, incluso como diputado. Estoy tranquilo y cada quien sabe cómo se debe comportar".

Abasto de agua

Respecto al tema del agua, reiteró su intención de llevar a cabo una requisa y para ello solicitará el apoyo de dependencias federales.

Y es que la mala calidad y escasez del agua no solo afecta a la población con el consumo doméstico, sino que ahuyenta al turismo, por la contaminación del mar.

La falta de abasto también impide el crecimiento de los parques industriales, pues aunque Veracruz se encuentra en una posición estratégica en materia industrial y logística, la escasez del agua ahuyenta la inversión.

"Un parque industrial debe tener suministro de agua, electricidad y gas y resulta que agua no tenemos. Si no resolvemos el tema del consumo humano menos la posibilidad de abastecer a las empresas interesadas en asentarse".

Parquímetros

Sobre los parquímetros, admitió que otorgan beneficios de movilidad urbana, pero deben ordenarse y pasar a manos del ayuntamiento. Será un tema a analizar ya que corresponderá a la próxima administración municipal concretar los cambios ante el término de la concesión.

En 2022 vence la concesión otorgada a la empresa Zeus Monitoreo Vial para la operación de los parquímetros en el primer cuadro de la ciudad y a su parecer lo idóneo sería que el ayuntamiento los administre y opere, dado que se obtendría recurso adicional para invertir en el Centro Histórico de Veracruz.

En Veracruz, acusó que la concesión se estableció de forma amañada y con corrupción, por ello las utilidades para el municipio son mínimas, dijo.

Expropiación

Asimismo señaló que por utilidad pública podría expropiar, durante su gobierno, varios inmuebles abandonados del primer cuadro de la ciudad.

Explicó que existen varios edificios abandonados que deben recuperarse para la reactivación integral del Centro Histórico. Su intención de expropiarlos para que empresarios se hagan cargo de ellos es para que se puedan generar nuevas inversiones.

La indemnización correspondiente podría obtenerse a través de fondos federales o del empresario interesado en establecer su negocio.

"Tú podrías inclusive hacer la expropiación por beneficio social y gente que quiera invertir en Veracruz aportaría los recursos para esa expropiación. Hay propietarios de inmuebles que no tienen interés en hacer nada y eso deteriora la imagen urbana".

Seguridad

Como alcalde buscará aumentar la cantidad de policías y patrullas, como parte del mejoramiento de la seguridad.

También recuperará las casetas de vigilancia en las colonias y retomará la figura de policía de proximidad para tener menores tiempos de respuesta.

Solicitará que la Secretaría de Marina designe un elemento para la dirección de la Policía Municipal y Tránsito y Vialidad.

A su parecer alguien relacionado con las máximas autoridades podrá dar resultados positivos al municipio.

Finalmente confió en que ganará la contienda de junio ya que los ciudadanos optarán por un cambio para mejorar las condiciones de la ciudad, aunado a que se sumaron a su campaña personas que perdieron la confianza en el PAN y el PRI.