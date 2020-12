Sin apoyo, familias veracruzanas pasarán una navidad con hambre

Miles de familias veracruzanas tendrán una gélida temporada navideña: sin empleo, con su micronegocio quebrado, y sin los apoyos de antes, como cenas gratuitas o entrega de pollos y otros comestibles, auguró Rafael Gómez Casas, vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Mexicana.

"Los veo con mucha tristeza y con mucha hambre, no hay ingresos ni apoyos de los distintos niveles de gobierno para medio pasar estas fechas, aunado a las bajas temperaturas que ya se registran y muchos no tienen ni un suéter ni un cobertor para sobrellevarlo", dijo.

Recordó que en otras épocas acudían a la casa de empeño, pero ahora ya no tienen ni qué empeñar porque ya lo llevaron todo.

"Ya no tenemos qué empeñar, ya no tenemos qué vender. Antes llevábamos la tele, el anillo de graduación, los libros de la universidad, los libros los empeñábamos, pero ahorita ya no tenemos nada, mano", lamentó Gómez Casas.

Añadió que en el pasado algunas asociaciones altruistas regalaban cenas, atole caliente o lo que podían, así como pollos para guisarlos, pero ahora no hay ni eso.

"No hay granjas; el gobierno debió pensar en una estrategia, cría de pescado, criaderos de pollos y gallinas, porque no hay nada para que coman miles de familias, sobre todo ancianos y niños", señaló Gómez Casas.