Como parte del protocolo se pide que en la zona del boulevard se mantenga uso del cubrebocas, así como los aforos controlados. Manifestó que a través de denuncias ciudadanas han localizado a comercios que no cumplen con las medidas sanitarias.

"No hemos llegado a la clausura, más si hemos llegado a notificaciones de primera instancia y generalmente es porque el manejo de los protocolos no es de manera oportuna. La intención no es clausurar porque estamos conscientes de que el tema económico es complicado" afirmó.

Dijo que bares y restaurantes son los que han tenido más llamadas de atención, pero que la intención es no llegar a las clausuras o sanciones.

"Hay un procedimiento administrativo, el primero es la notificación, porque no podemos sancionar a alguien si no está enterado de qué se le está acusando. Normalmente son quejas ciudadanas las que atendemos, pero no hemos llegado a la clausura que ya implicaría una sanción".

Hizo un llamado a la ciudadanía para que asista al ayuntamiento solo en el momento que sea necesario, pues recordó que muchos trámites se pueden hacer de manera virtual.