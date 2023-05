Denuncian irregularidades y despidos en el Hospital General de Veracruz

La enfermera del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Alexia Naomi Santos García, denunció despido injustificado y que existen presuntos malos tratos, agresiones verbales y hostigamiento laboral al interior.

Señaló a la doctora María Teresa, quien labora en la clínica de Hepatitis, de correrla en contubernio supuestamente con la administradora. Fue más allá al señalar que presuntamente fue amenazada por la doctora.

Explicó que su situación laboral se basaba en contratos temporales, renovados cada dos meses, lo que la dejaba en una posición más vulnerable. A pesar de recibir reconocimientos por escrito de sus jefes directos por su destacado desempeño profesional, fue notificada de su despido supuestamente por irregularidades en su trabajo.

"Estuve laborando, yo tengo 10 meses de contrato, estuve laborando con ella 8 meses en lo que fue la clínica de hepatitis C, pero lamentablemente tuvieron que cambiarme de área por salud mental, ya que ella es una persona que agrede a las enfermeras, las insulta. No solo al personal de enfermería, también residentes y médicos internos, personal que sea de categoría más bajo que ella".

La enfermera Alexia Naomi Santos García no es sindicalizada y no ha iniciado ningún proceso para afiliarse.

Consideró que falta implementar medidas que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores y establecer un ambiente laboral seguro y respetuoso.

"Me comentó que no había más contratos para mi, pero de acuerdo a lo que he investigado con mi licenciado y mi enfermero legal no pueden quitarme el contrato a menos de que yo tenga una acta jurídica, pero no la tiene, por lo que no pueden despedirme, ni quitarme la renovación de mi contrato".

Afirmó que se encuentra capacitada para cumplir con el trabajo, sin embargo, constantemente recibe amenazas y hostigamiento laboral.