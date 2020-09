Si gobierno no fomenta inversiones habrá riesgo de inseguridad: Canaco

La crisis económica derivada del coronavirus podría degenerar en manifestaciones de delincuencia como los saqueos del año 2017, pero aún es prematuro augurarlo, expresó José Antonio Mendoza García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz.

Después de escuchar el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante del comercio organizado dijo que quedaron muchas dudas sobre el destino de la economía nacional, pues muchos cierres de empresas pasaron de ser temporales a definitivos.

"Dice (López Obrador) que en la economía está habiendo un repunte, pero hay mucho empresario que ya no abrió su negocio, los comercios están cerrados ya de manera definitiva. Eso no lo refleja el informe", señaló.

Destacó a la inseguridad como un daño colateral de la pandemia y llamó a tener los ojos bien abiertos por si llega a haber actos de violencia.

"En materia de seguridad se está manejando que estamos bien, que estamos bajando los índices de delincuencia, pero eso porque esto vino muy fuerte y hasta los delincuentes tuvieron que estar en cuarentena, pero esperemos estos tiempos que vienen, para ver si va a estar igual, si se mantiene a la baja o se está trabajando bien", resaltó Mendoza García.

Aunque no afirmó que venga una oleada de delincuencia resaltó que no se debe descartar y hay que estar en alerta.

"Está manifestando el presidente que a pesar de la pandemia no hubo delincuencia, no hubo robos ni saqueos, eso no se ha dado, pero la situación viene apenas.

"Con la pandemia hubo liquidación, la gente tuvo dinero porque la liquidaron, pero veremos ahora que ya no puedan abrir y que haya mucho desempleo... la situación podría ser...", dijo el presidente de la Canaco Veracruz.

Insistió en que el país requiere inversiones para generar empleos y mover la economía; debe fomentarse en lo posible la inversión extranjera y la local, y dar facilidades.

"De otra manera, lo que vamos a ver es un desastre", alertó.